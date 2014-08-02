العثور على خمور وأفلام إباحية في مقر أمير داعش بيلدا

شام لايف:

نشر ناشطون تابعون لـ”الجبهة الإسلامية” مقطع فيديو من مقر أمير تنظيم داعش في جنوب دمشق “أبو صياح فرامة” يظهر وجود خمور وأفلام جنسية، وذلك بعد اقتحام مقره في بلدة يلدا.

وظهر في الفيديو عدد من زجاجات المشروبات الكحولية فارغة، بالإضافة إلى عبوات “فودكا” وعلب سجائر.

وفي مشاهد أخرى، ردّد مسلح بعد عرضه لأقراص مدمجة جنسية قائلا إنه “عثر عليها في مقر أبو صياح فرامة “.

وكان أمير داعش، قد فر من بلدة يلدا قبل أيام بعد أن تم حصاره في مقره في بلدة الحجر الأسود، التي تعبر المقر الاخير لـ”داعش”، وتشهد معارك عنيفة بين التنظيم والثوار.ST0-075

000-998