دريد لحام: افتخر بدعمي لبشار الاسد

شام لايف

أعرب الفنان دريد لحام، عن فخره واعتزازه بمواقف الرئيس بشار الأسد فيما يخص الأزمة التي تمر بها سوريا السنوات الأخيرة، مؤكداً أنه شعر بكثير من الفخر كونه كان من المدعوين لحفل قسم بشار لولاية رئاسية جديدة.

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350-024وقال لحام في تصريحات صحافية “أشعر بالفخر عندما أجلس في إحدى أهم محطات سورية وأكثر لحظاتها مصيرية. الدعوة كريمة وهي تكلّف المدعو الكثير للقادمات، حيث يصبح من مسؤولية كل شخص حضر في هذه المحطة أن يعمل ويعمل ويعمل من دون كلل أو ممل”.

ويرى لحام أن الطريق الوحيد لزوال معاناة السوريين هو العمل، قائلاً “علينا أن نسعى ونجهد لجعل هذه المعاناة جزءا من الماضي.. والذي أراه الآن يؤشر إلى أننا ذاهبون إلى القضاء على آلامنا ومعاناتنا”.

ووجه الفنان السوري رسالة لكل نجوم سوريا فيها “أدعو الله أن يرجع كل إنسان إلى صوابه، إلى بلده، إلى أصله، إلى جوهره، إلى معدنه… أدعو الله ألا يبقى سوري خارج حدود البلد. سورية تحتاج للكل، يعني للكل… لا مجال للتفريط بأي سوري في هذا الظرف الذي خسرنا فيه آلاف بل عشرات الآلاف من اولاد البلد”.

*القدس