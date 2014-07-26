مذبحة بحق عشرات السـوريين على متن مركب الموت!!

شام لايف:

اعتقلت السلطات الإيطالية 5 أشخاص بعد مذبحة بحق عشرات المهاجرين السـوريين عثر على جثثهم مع طفل في مخبأ في مركب بحري.

وروى شهود على المركب القادم من تونس أحداث مروعة شهدها على المركب الذي يحمل لاجئين أغلبهم سـوريون بحسب صحيفة ديلي تلغراف.

واقتتل اللاجئين فيما بينهم بعد أن خرجت مجموعة مذعورة كانت مختبئة في قلب المركب بسبب شعورهم بالاختناق مطالبين بالعودة إلى تونس، واشتبكوا مع المجموعة التي فوق سطح المركب، وجرى رمي 50 منهم في البحر فيما تم طعن 60 آخرين قبل رميهم بالبحر.

واعتقلت الشرطة فلسطيني وآخر سعودي وشخصين من المغرب وآخر سـوري مع مهربين تونسيين بتهم القتل بعد أن عثر على جثة 30 شخصا بينهم طفل كانت محتجزة في غرفة المحرك ويبدو أنهم ماتوا اختناقا في المركب الذي كان يحمل 560 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من سـوريا.

وكانت مالطا قد عثرت على 29 جثة في قارب من خشب قبالة لامبيدوزا الواقعة بين تونس وصقلية، في حين تحدثت سلطات الإغاثة الايطالية عن مقتل طفل سوري لم يتجاوز السنة من العمر.

وكانت السلطات في إيطاليا ومالطا تحدثت عن حصيلة أولية من 19 مهاجرا فارقوا الحياة في القارب وتوفي آخر أثناء نقله إلى الجزيرة.

وبحسب السلطات العسكرية في مالطا فإن المهاجرين قد يكونوا قتلوا “دهسا” خلال فوضى على سطح القارب أو اختناقا بغاز العادم بحسب أجهزة الإغاثة الإيطالية لكن تفاصيل حدوث مذبحة تكشفت لاحقا.

وكان المركب المبحر على غير هدى ينقل 600 شخص غالبيتهم من السـوريين، بحسب السلطات المالطية، قبل أن تعثر عليهم سفينة شحن دانمركية فى المياه بين ليبيا ومالطا على بعد 80 ميلا (148 كلم) عن سواحل لامبيدوزا.

وطلبت السلطات العسكرية المالطية فورا المساعدة من قوات خفر السواحل الإيطالية لإنقاذ المهاجرين. ووصل الناجون الـ566، ومن بينهم والدا الطفل، إلى ميناء مسينا على متن السفينة الدانمركية التى قدمت لهم المساعدة. أما القارب فتم قطره إلى مالطا وعلى متنه جثث الضحايا الـ29.

وتعترض السلطات الايطالية يوميا مئات المهاجرين. ويأتى غالبيتهم الباحثين عن ملجأ فى أوروبا عبر البحر من اريتريا والصومال وسـوريا وأيضا من آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية.

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