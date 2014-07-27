من أين لكم هذا يا بيت الاسد؟!

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من الفيسبوك- زياد الصوفي

عنجد اللي استحوا ماتوا..

فلك جميل الاسد ، نعم فلك بنت جميل الاسد تطرح على صفحتها مجموعة من التساؤلات بعد ما صار اللي صار بجيش العهر في الرقة و ترمي مسؤولية اللي صار على اي حدا الا بيت الاسد..

تساءلت العجوز الشمطاء:

– أين إعلامنا الفاشل؟؟ هل علينا دائماً معرفة ما يحدث من خلال قنوات الغير؟؟؟

رح قلك شو صاير بالإعلام يا بنت الحسب و النسب..مذيع الأخبار اللي ما بيعرف يفك الخط، قاعد ورا الشاشات عم يطالعنا بالنشرات و التقارير، و المؤهل الوحيد اللي بيحملوا هوّة سيف علي اللي برقبتو..

والمراسل اللي آخد الكاميرا و طاير على موقع الحدث، ما بيعرف الخمسة من الطمسة و الشهادة الوحيدة اللي حاملها شهادة ”لا امام الا علي، و لا سيف الا ذو الفقار”..

تساءلت العجوز الساديّة:

– أين كبار القادة العسكريين، هل التعفيش و النهب عالحواجز صارت وظيفتهون الوحيدة؟؟

تساؤل مشروع ايتها المتصابية..

الضباط و القادة العسكريين يا ست فلك ما اجو من الفراغ، هنن نتاج مؤسسة خلقها اعمامك فقط لحماية عيلتكون، و كل العلوم العسكرية اللي تعلموها خلال فترات السلم:

فك و تركيب رقاب السوريين في خمس ثواني..

كيفية نهب وسرقة وابتزاز المواطن بدون ما تلبس البدلة..

تعلّم كيف تسرق وطن بثلاث ايام و من دون معلم..

تساءلت أيضاً عجوز البوتوكس..

– وين القادة الأمنيين من اللي صار، هل اصبح عملهون بيقتصر على كتابة تقارير السرقة و النهب لابتزاز الحرامية لمشاركتهون الغلّة؟؟

بشرفي صار لازملك بوتوكس لعقلك يا فلك، خدودك و شفايفك مانهون الشي الوحيد اللي بحاجة لنفخ و ترقيع..

بشرفك عم تسألي عن ضباط الامن؟؟

ضابط الأمن اللي شايلة عليه هموم الوطن يا هبلة، لاحق اللي عم يكتب حرية و عدالة اجتماعية و تارك ابن اخوه اللي ماسك الحدود عم يسمح لاخوكي منذر بتهريب السلاح و بيعها للمتآمرين عالوطن، و فالت المعابر لاخوكي فواز لتهريب المخدرات و نشرها في حواري سوريا..

اما التساؤل العجيب و الغريب اللي طرحتوا سيدة السيليكون الاولى، من اين لضباط الجيش والقادة الأمنيين والإعلاميين كل هذا؟؟

عم تسألي من اين لك هذا يا فلك؟؟

من اين لفواز اخوكي اللي ما بيعرف يقرا و يكتب المليارات في حسابات سويسرا اللي ما بيعرف وين بتكون عالخريطة؟؟

من اين لمنذر اخوكي الاهبل ابو المخطة الشارّة كل هالقصور و السيارات و المزارع ؟؟

من اين لكِ انتي نفسك كل هالملايين اللي صارفتيها على نفخ شفافك، و شفط اردافك، و رفع حلّاباتك، و تتخين حواجبك؟؟؟

انا رح قلك من وين اذا ما عندك الجرأة تقولي:

من المال اللي قبضتوه لتعيين الإعلاميين اللي عم تنتقدي عملهون..

من المال اللي ضبيتوه بجيوبكون لتسكتوا عن أفعال ضباط الجيش المخزية بحق الوطن و اللي نازلة اتهام فيهون..

من المال اللي جمعتوه نتيجة سكوتكون عن القادة الأمنيين و تجاوزاتهون الغير محتملة بحق الوطن و اللي نشحتي اعراضهون..

عرفتي هلأ من اين لكم هذا يا بيت الاسد، او باتحبي احكيلك عن النفط المسروق، او الغاز المنهوب، او الاثار الملطوشة، او القبور المنبوشة !!!

عنجد اللي استحوا ماتوا من الضحك عالتساؤلات اللي طرحتيها